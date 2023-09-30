Швидко і ситно: Як приготувати сніданок з того, що знайшли в холодильнику в булці

Як зробити булку з яйцями, ковбасою, сосками, овочами та сиром на сніданок.

Соковиті та ароматні овочі з яйцями та сиром, запечені в булочці. Ця страва легко та швидко готується і чудово підійде для початку дня.

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Особливо корисним буде цей рецепт для тих, хто поспішає зранку і хоче швидко поснідати тими продуктами, що є в холодильнику. Рецептом поділились на сайті "Ого".

Ось рецепт для 4 порцій:

Інгредієнти:

4 булочки для гамбургерів

4 чайні ложки вершкового масла

1/2 солодкого перцю

1 помідор

1/2 середньої цибулі

12 перепелиних яєць

100 г моцарели (твердого сиру)

Зелень за смаком (подрібнена)

Сушений орегано або ваші улюблені спеції

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Обережно відріжте верхівки булочок для гамбургерів за допомогою гострого ножа і вийміть м'яку середину. Її можна підсушити в духовці та використовувати для приготування панірувальних сухарів. Змастіть дно кожної булочки вершковим маслом при кімнатній температурі. Для приготування начинки: ретельно промийте овочі та зелень (петрушку, укріп, зелену цибулю, базилік), висушіть їх і наріжте дрібненько. Наповніть кожну булочку нарізаними овочами та зеленню, залишаючи прогалини для яєць і сиру. Посоліть овочі зверху і приправте орегано (або вашими улюбленими італійськими спеціями). Поріжте моцарелу на невеликі кубики. Розмістіть булочки з овочами на формі для випікання, вбийте в кожну по три перепелиних яйця і рівномірно розподіліть моцарелу зверху. Запікайте булочки з начинкою разом із верхівками в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 15-18 хвилин. Спостерігайте за жовтками: якщо ви бажаєте, щоб вони залишилися рідкими, то час випікання буде коротшим. Вийміть верхівки булочок після 5-7 хвилин, щоб вони не підгоріли. Тепер ви можете насолодитися своїм швидким та смачним сніданком!

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