Швидко і ситно: Як приготувати сніданок з того, що знайшли в холодильнику в булці
Як зробити булку з яйцями, ковбасою, сосками, овочами та сиром на сніданок.
Соковиті та ароматні овочі з яйцями та сиром, запечені в булочці. Ця страва легко та швидко готується і чудово підійде для початку дня.
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Особливо корисним буде цей рецепт для тих, хто поспішає зранку і хоче швидко поснідати тими продуктами, що є в холодильнику. Рецептом поділились на сайті "Ого".
Ось рецепт для 4 порцій:
Інгредієнти:
- 4 булочки для гамбургерів
- 4 чайні ложки вершкового масла
- 1/2 солодкого перцю
- 1 помідор
- 1/2 середньої цибулі
- 12 перепелиних яєць
- 100 г моцарели (твердого сиру)
- Зелень за смаком (подрібнена)
- Сушений орегано або ваші улюблені спеції
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Обережно відріжте верхівки булочок для гамбургерів за допомогою гострого ножа і вийміть м'яку середину. Її можна підсушити в духовці та використовувати для приготування панірувальних сухарів.
- Змастіть дно кожної булочки вершковим маслом при кімнатній температурі.
- Для приготування начинки: ретельно промийте овочі та зелень (петрушку, укріп, зелену цибулю, базилік), висушіть їх і наріжте дрібненько.
- Наповніть кожну булочку нарізаними овочами та зеленню, залишаючи прогалини для яєць і сиру. Посоліть овочі зверху і приправте орегано (або вашими улюбленими італійськими спеціями).
- Поріжте моцарелу на невеликі кубики. Розмістіть булочки з овочами на формі для випікання, вбийте в кожну по три перепелиних яйця і рівномірно розподіліть моцарелу зверху.
- Запікайте булочки з начинкою разом із верхівками в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 15-18 хвилин. Спостерігайте за жовтками: якщо ви бажаєте, щоб вони залишилися рідкими, то час випікання буде коротшим.
- Вийміть верхівки булочок після 5-7 хвилин, щоб вони не підгоріли. Тепер ви можете насолодитися своїм швидким та смачним сніданком!
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