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Быстро и сытно: Как приготовить завтрак из того, что нашли в холодильнике в булке

Игорь Романько

Как сделать булку с яйцами, колбасой, сосками, овощами и сыром на завтрак

Сочные и ароматные овощи с яйцами и сыром, запеченные в булочке. Это блюдо легко и быстро готовится и отлично подойдет для начала дня.

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Особенно полезен этот рецепт для тех, кто спешит утром и хочет быстро позавтракать теми продуктами, которые есть в холодильнике. Рецептом поделились на сайте "Ого".

Вот рецепт для 4 порций:

Ингредиенты:

  • 4 булочки для гамбургеров
  • 4 чайные ложки сливочного масла
  • 1/2 сладкого перца
  • 1 помидор
  • 1/2 среднего лука
  • 12 перепелиных яиц
  • 100 г моцареллы (твердого сыра)
  • Зелень по вкусу (измельченная)
  • Сушеный орегано или ваши любимые специи
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Осторожно отрежьте верхушки булочек для гамбургеров с помощью острого ножа и извлеките мягкую середину. Ее можно подсушить в духовке и использовать для приготовления панировочных сухарей.
  2. Смажьте дно каждой булочки сливочным маслом при комнатной температуре.
  3. Для приготовления начинки: тщательно промойте овощи и зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, базилик), высушите их и нарежьте мелко.
  4. Наполните каждую булочку нарезанными овощами и зеленью, оставляя пробелы для яиц и сыра. Посолите сверху овощи и приправьте орегано (или вашими любимыми итальянскими специями).
  5. Порежьте моцареллу на маленькие кубики. Разместите булочки с овощами на форме для выпечки, вбейте в каждую по три перепелиных яйца и равномерно распределите моцареллу сверху.
  6. Запекайте булочки с начинкой вместе с верхушками в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 15-18 минут. Наблюдайте за желтками: если вы хотите, чтобы они остались жидкими, то время выпекания будет короче.
  7. Извлеките верхушки булочек после 5-7 минут, чтобы они не подгорели. Теперь вы можете насладиться своим быстрым и вкусным завтраком!

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