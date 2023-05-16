Бюджетно та ситно: рецепт улюбленої страви Івана Франка – засипаної капусти

Ця страва походить із Заходу України. Її подавали на весілля та до святкового столу. Класичний варіант засипаної капусти обов’язково містить пшоно. Цю страву дуже любив відомий письменник Іван Франко.

Інгредієнти:

– свіжа капуста - 400 г;

– квашена капуста - 200 г;

– пшоно - 200 г;

– морква - 1 шт.;

– олія;

– сіль - за смаком;

– чорний мелений перець - за смаком;

– духмяний перець горошком - 2-3 шт.

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Спосіб приготування:

1. Подрібніть та тушкуйте капусту 5 хвилин на сковороді з олією. Додайте квашену капусту та тушкуйте ще 5 хвилин. Посоліть та додайте перець.

2. Моркву натріть та викладіть у форму для запікання, додавши духмяний перець.

3. До капусти додайте пшоно і перемішайте. Масу викладіть на моркву, додайте трохи води та 2 ст. л. олії і відправте у духовку на годину при 160°С під закритою кришкою.

4. Подавайте капусту з бринзою і м'ясними шкварками.

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