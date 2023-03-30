Чашки будуть як нові: як швидко видалити плями від кави та чаю

Відмивання чашок від плям від чаю та кави є завданням, що може викликати труднощі для багатьох людей. Зазвичай ці плями бувають досить стійкими, тому видалити їх з улюбленого кухля не завжди просто. Але на щастя, існують способи, які дозволяють зробити це навіть без використання хімічних засобів.

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За допомогою продуктів, що завжди є у вашій кухні, можна повернути своєму посуду ідеальний зовнішній вигляд. Про це пише santeplus. Щоб відмити чашку від плям від чаю та кави, вам знадобиться: харчова сода, оцет, трохи води та сіль.

Щоб відмити чашки від нальоту:

Вимийте чашку засобом, який ви зазвичай використовуєте. Потім добре висушіть і обов'язково видаліть бруд, що прилип до поверхні; Зробіть пасту з рівних частин харчової соди та води. Потім додайте таку ж кількість оцту та солі; Промийте брудні ділянки чашки та нанесіть пасту. Використовуйте м'яку ганчірку, щоб нанести засіб і протирайте поверхню, доки сліди не зникнуть; Після видалення плям з кухля, знову вимийте її, щоб видалити суміш, і все готово.

Таким чином, використання цих простих кухонних засобів допоможе вам легко відмити чашку від плям від чаю та кави і повернути їй ідеальний зовнішній вигляд.

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