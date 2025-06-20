Частина послуг скасована: що змінюється для клієнтів Ощадбанку та кого це стосується

Клієнти державного Ощадбанку, які тимчасово перебувають за межами України, втратили доступ до частини банківських послуг через неможливість скористатися ними дистанційно. Зокрема, щоб отримати друковану довідку про стан рахунків, потрібно особисто звернутися до відділення банку.

Цю інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Ощадбанку у Facebook. Одна з клієнток, яка наразі перебуває за кордоном, зіткнулася з труднощами під час спроби отримати інформацію про свої заощадження, депозити та цінні папери. Жінка звернулася по роз’яснення, як саме можна отримати відповідну довідку, не перебуваючи в Україні.

"Що робити тим, хто зараз не в країні? Мені потрібна довідка або виписка з банку щодо наявності заощаджень, депозитів чи цінних паперів. У своєму онлайн-кабінеті такої опції я не знайшла. Чи може працівник банку надіслати мені цю інформацію дистанційно?" – зазначено у зверненні.

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Представник Ощадбанку пояснив, якими способами клієнти можуть дізнатися про стан своїх рахунків:

через мобільний застосунок або вебверсію онлайн-банкінгу "Ощад 24/7";

зателефонувавши до контакт-центру за номером +38 (044) 247 84 18 (цей номер також працює для міжнародних дзвінків);

звернувшись особисто до відділення банку.

Проте важливо врахувати один момент: якщо потрібна саме друкована банківська довідка, отримати її можна лише за особистої присутності у відділенні.

"Якщо вас цікавить лише наявність депозитів чи мобільних заощаджень, цю інформацію можна легко переглянути в додатку або уточнити телефоном у контакт-центрі. Але для оформлення паперової довідки потрібно звернутися безпосередньо до банку", – пояснили у фінустанові.

Раніше ми розповідали, що клієнтам "Ощадбанку" загрожує втрата доступу до власних коштів.

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