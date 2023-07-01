Частині українців зупинили пенсії по інвалідності: як відновити

Деяким українським пенсіонерам зупинили нараховувати виплати за інвалідністю. Йдеться про громадян, які були залишити своє місце проживання та виїхати за кордон через війну.

Фахівці Пенсійного фонду відповіли, що у такому випадку треба звернутися до органів Фонду. Одним з варіантів для поновлення виплат буде надсилання заяви та пакета документів.

Це потрібно буде надіслати поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду, або ж скористатися вебпорталом ПФУ. Зокрема, у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати" (при цьому необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом).

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Крім заяви також потрібно надати копії:

паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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