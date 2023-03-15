Чим удобрити баклажани, щоб отримати крупні плоди та збільшити врожай

Як удобрювати баклажани, щоб збільшити врожай, а плоди були більшими

Багато дачників хочуть виростити великі, округлі та здорові баклажани на своїх грядках. Це можна легко зробити, якщо ви будете використовувати деякі підживлювальні засоби, про які ми розповімо далі. Краще того, вони не вимагають значних витрат.

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Один з таких засобів – це суміш, яку можна приготувати з пресованих дріжджів;

Спочатку змішайте 600 г дріжджів з 1 літром теплої води;

Додайте потовчену яєчну шкаралупу та добре перемішайте;

Поставте суміш на тепле місце на 4 години.

Після цього розбавте суміш чистою водою у співвідношенні 1:10;

Полийте кущі баклажанів, додаючи півлітра засобу у кожну лунку.

Використовуйте цей метод, щоб отримати врожай баклажанів, який буде рясним, смачним та здоровим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою водою треба поливати розсаду, щоб вона швидше росла. А ще дізнайтесь про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю, а також чим удобрити ґрунт, щоб досягти багатого врожаю.

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