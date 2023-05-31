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Київ

Чотирьом київським блогеркам, які показували роботу ППО, повідомили про підозру (фото)

Анастасія Крищук

Чотирьом київським блогеркам, які показували роботу ППО, повідомили про підозру (фото)

Українські правоохоронці оголосили про підозру чотирьом блогеркам, які 16 травня 2023 року оприлюднили у мережі відео з роботою протиповітряної оборони у Києві. Доказову базу зібрала Служба безпеки України.

Блогеркам загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"СБУ зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з блогерок, 32-річна киянка, виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. За декілька годин відеозапис поширили на проросійських майданчиках.

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Інша, 36-річна киянка, опублікувала відео з роботою ППО на сторінці в Instagram. Третя фігурантка також поділилася відеозйомкою в соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності вона намагалася видалити заборонені повідомлення.

"Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають", – додали у СБУ.

Раніше було оприлюднене фото однієї з блогерок, особу якої можна ідентифікувати за характерним татуюванням на правому плечі. На світлині зображена колишня дружина наркодилера Юрія Чернецького – Інна, яка після публікації відео роботи ППО, записала ролик з вибаченнями.

 
 
 
 
 

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

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Київ