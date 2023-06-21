Чотири натуральні засоби, щоб позбутися неприємного запаху в туалеті

Як позбутися смороду в туалеті - саморобний дезодорант для туалету

З часом у туалеті може з'являтися неприємний запах, який все більше буде заполоняти будинок. Але подолати проблему вам допоможуть деякі натуральні засоби.

Видання Sante Plus запропонувало зробити дезодорант для туалету своїми руками. Дотримуйтеся порад, щоб потім насолоджуватися приємними ароматами.

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Народні засоби боротьби з неприємним запахом у туалеті не дарма завоювали популярність. Вони зарекомендували себе і заслуговують на те, щоб ними скористатися.

1. Рослинне вугілля. Воно має здатність поглинати дрібні частинки та нейтралізувати неприємні запахи. Просто помістіть кілька цілих або подрібнених шматочків у миску, мішечок тканини або нейлоновий панчоху, де неприємно пахне, щоб очистити повітря.

Рослинне вугілля найчастіше виготовляють з дерева. Воно є натуральним продуктом, що не містить шкідливих хімічних речовин. Ви можете безпечно використовувати його для своїх дітей та домашніх тварин.

2. Харчова сода. Цей безпомилковий спосіб позбавить вас неприємних запахів. Харчова сода не маскує запахи, а запобігає їх утворенню та нейтралізує, що дозволяє підтримувати якісну гігієну. Так що використовуйте цей натуральний домашній дезодорант, розмістивши невеликий купол у туалеті або інших кімнатах будинку, та попрощайтеся із запахами, які заважають вашому повсякденному життю.

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3. Кава. Для приємного запаху також зручно змолоти жменю кавових зерен і покласти в контейнер, який ви поставите в туалеті, залишивши його відкритим. Кава природно поглинає неприємні запахи і надає аромату вашому інтер'єру.

4. Апельсинова цедра. Всім відомі ароматні властивості лаванди, але властивості апельсинової кірки досі залишаються у тіні. Отже, апельсин також ефективний у запобіганні неприємним запахам. Покладіть кілька сушених апельсинових шкірок у тюлевий мішечок і поставте його в кут туалету, щоб освіжити повітря. Для посилення аромату можна додати корицю чи мускатний горіх.

Як зробити дезодорант для туалету

Зробіть дезодорант для туалету. Використовуйте кілька натуральних інгредієнтів та ефірних олій та приготуйте дезодорант для туалету своїми руками. Які потрібні інгредієнти:

Пульверизатор.

200 мл води.

50 мл спирту 70 градусів.

20 крапель ефірної олії лимона.

Змішайте ефірну олію лимона та спирт у пульверизаторі. Енергійно перемішайте, щоб вийшла однорідна суміш. Додайте воду потроху Всю заготівлю ще раз треба збовтати. Ось і все, засіб проти запаху готовий! Ви також можете використовувати дифузор, капнувши кілька крапель ефірної олії лимона з лимонною квітковою водою.

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