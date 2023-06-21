Четыре натуральных средства, чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете

Со временем в туалете может появляться неприятный запах, который все больше будет наводнять дом. Но справиться с проблемой вам помогут некоторые натуральные средства.

Издание Sante Plus предложило сделать дезодорант для туалета своими руками. Следуйте советам, чтобы потом наслаждаться приятными ароматами.

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Народные средства борьбы с неприятным запахом в туалете не зря завоевали популярность. Они зарекомендовали себя и заслуживают того, чтобы ими воспользоваться.

1. Растительный уголь. Оно способно поглощать мелкие частицы и нейтрализовать неприятные запахи. Просто поместите несколько целых или измельченных кусочков в миску, мешочек ткани или нейлоновый чулок, где неприятно пахнет, чтобы очистить воздух.

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Растительный уголь чаще всего изготовляют из дерева. Оно является натуральным продуктом, не содержащим вредных химических веществ. Вы можете безопасно использовать его для детей и домашних животных.

2. Пищевая сода. Этот безошибочный способ избавит вас от неприятных запахов. Пищевая сода не маскирует запахи, а предотвращает их образование и нейтрализует, что позволяет поддерживать качественную гигиену. Так что используйте этот натуральный домашний дезодорант, разместив небольшой купол в туалете или других комнатах дома и попрощайтесь с запахами, которые мешают вашей повседневной жизни.

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3. Кофе. Для приятного запаха также удобно смолоть пригоршню кофейных зерен и положить в контейнер, который вы поставите в туалете, оставив его открытым. Кофе естественно поглощает неприятные запахи и придает аромат вашему интерьеру.

4. Апельсиновая цедра. Всем известны ароматные свойства лаванды, но свойства апельсиновой корки все еще остаются в тени. Следовательно, апельсин также эффективен в предотвращении неприятных запахов. Положите несколько сушеных апельсиновых шкурок в тюлевый мешочек и поставьте его в угол туалета, чтобы освежить воздух. Для усиления аромата можно добавить корицу или мускатный орех.

Как сделать дезодорант для туалета

Сделайте дезодорант для туалета. Используйте натуральные ингредиенты и эфирные масла и приготовьте дезодорант для туалета своими руками. Какие нужны ингредиенты:

Пульверизатор.

200 мл воды.

50 мл спирта 70 градусов.

20 капель эфирного масла лимона.

Смешайте эфирное масло лимона и спирт в пульверизаторе. Энергично перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте воду понемногу. Всю заготовку еще раз надо взболтать. Вот и все, средство против запаха готово! Вы также можете использовать диффузор, капнув несколько капель эфирного масла лимона с цветочной лимонной водой.

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Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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