Чотириденна магнітна буря охопить планету в лютому: точні дати та як захиститися

Лютий не буде насичений потужними магнітними бурями, проте уникнути спалахів взагалі не вдасться. Як повідомлялося раніше, з перших чисел місяця вже варто очікувати магнітну бурю, проте вона триватиме лише два дні і швидко стихне. А вже через тиждень варто приготуватися до чотириденної геомагнітної хвилі.

За прогнозами дослідників Meteoagent, наступний спалах припадає на вівторок, 7 лютого. Хвиля триматиметься на одному рівні потужності протягом чотирьох днів, тобто ще 8, 9 та 10 лютого. Інтенсивність цієї геомагнітної активності оцінюється у 4 бали. Така буря вважається середньою за потужністю і її вплив може відчути лише дуже незначна частина людей. Проте, варто зазначити, що протягом тижня показники можуть змінитися, адже вплив сонячного вітру на нашу планету змінний. Щоб правильно підготуватися до потужних хвиль, необхідно регулярно перевіряти оновлену інформацію.

Очікується чотириденна магнітна буря

Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання. Як правило, це проблеми з кровоносною системою, судинами, серцем, в тому числі через стрес і малорухливий спосіб життя. Організм таких людей ослаблений, а значить, витрачає більше енергії на адаптацію до змін. В результаті виникають негативні фізичні, психічні чи інші відчуття.

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Аби вберегти організм від негативної дії магнітних бур, варто дотримуватися правил здорового життя. Як би це нудно не звучало, проте корисні продукти та повноцінний сон можуть змінити ваше життя на краще. Не обов’язково змінювати свій графік повністю, лише внесіть декілька важливих пунктів, які зміцнять ваш організм.

Ви можете розпочати з того, що додасте до свого раціону більше зелені та овочів. Також завжди тримайте поруч з собою пляшку теплої води, тоді створите звичку поповнювати водний баланс. Більше часу проводьте на свіжому повітрі ті робіть невеличкі фізичні вправи, аби розім’яти тіло. Завжди лягайте спати в один час, тоді організм звикне до графіку і почне накопичувати сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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