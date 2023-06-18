Що робити, щоб куряча печінка не "стріляла" під час смаження: простий лайфхак

Що зробити з курячою печінкою, щоб вона не бризкала під час смаження

Коли ми готуємо курячу печінку, часто стикаємося з тим, що вона бризкає олією, що може бути небезпечним. Професійні кухарі поділилися цінним лайфхаком, який допоможе нам позбутися цієї незручності.

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Курячу печінку рекомендують включати до свого раціону, оскільки цей продукт містить майже стільки ж білка, скільки й дієтичне куряче м'ясо. Печінка багата вітаміном В9 (фолієва кислота), який є важливим для імунної та кровоносної систем, вітаміном А, який необхідний для здоров'я очей та шкіри, а також містить магній, фосфор і залізо. У 100 грамах печінки міститься добова норма заліза, тому регулярне споживання печінки може допомогти у лікуванні анемії на рівні лікарських препаратів.

Однак, готування курячої печінки може стати випробуванням, якщо ми не знаємо одного простого лайфхаку. Секрет полягає у зайвій воді, яка міститься в печінці, особливо якщо вона була заморожена. Проте, є простий спосіб позбутися цього надмірного зволоження – достатньо проколоти кожну шматочок печінки вилкою. Потім залиште її протягом години, щоб вода стекла. Перед смаженням також слід добре просушити печінку паперовими рушниками.

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