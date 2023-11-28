Що робити, якщо відмовили у призначенні субсидії через заборгованість

Що робити, якщо житлову субсидію не призначають через борг за комуналку

Міністерство соціальної політики України повідомило про можливість отримання житлової субсидії для українців, які не мають можливості оплатити повну вартість житлово-комунальних послуг.

Процедура отримання субсидії визначається кількома критеріями, які зазначені в поясненнях Мінсоцполітики. Важливою умовою призначення житлової субсидії є відсутність простроченої боргової заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад 3 місяці. Ця заборгованість повинна перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 680 гривень.

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Однак у випадку, коли існує така заборгованість, але укладено договір реструктуризації боргу між споживачем та надавачем комунальних послуг, може бути призначена житлова субсидія. Копія цього договору повинна бути додана до заяви на отримання субсидії.

Також важливо відзначити, що у випадку відмови в призначенні житлової субсидії через заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, особа має право подати нову заяву на отримання субсидії. У цій заяві слід вказати перелік послуг, за якими немає заборгованості з оплати.

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