Що робити пенсіонеру, якщо йому прийшла повістка: пояснення юриста

Громадяни, які досягли 60-річного віку і були виключені з військового обліку, іноді можуть отримувати повістки від територіальних центрів комплектування. Потрібно знати, як правильно діяти у такому випадку згідно закону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян. Важливо розуміти, що особи пенсійного віку вже не є військовозобов'язаними і мають бути зняті з обліку в ТЦК. Проте, щоб уникнути адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, на отриману повістку необхідно відреагувати та з'явитися до ТЦК.

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Адвокат наголошує, що в такому випадку ТЦК не має права:

Направляти особу на військово-лікарську комісію

Здійснювати мобілізаційні заходи

Візит до ТЦК у такій ситуації потрібен лише для підтвердження статусу особи, виключеної з військового обліку.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, що робити якщо вас силою забрали до ТЦК.

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