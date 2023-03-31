Що додати, щоб холодець на Великдень був прозорим: лайфхаки від досвідчених кухарів

Крім пасок, пиріжків та крашанок в Україні заведено на Великдень готувати й м'ясні страви. Особливо популярним на свята є холодець, який зазвичай варять з курки та рульки.

Деякі кулінари варять холодець з будь-якого м'яса та навіть риби. А щоб він був прозорим та гарно застигнув, є кілька кухарських секретів, про які пропонуємо дізнатися далі.

Щоб холодець був прозорим, перед варінням м'ясо потрібно промивати та замочувати у холодній воді – до шести годин. А після замочування м'ясо знову миють.

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Перший бульйон потрібно зливати – як тільки складене у великій каструлі м'ясо закипить, бульйон зливають, а м'ясо знову гарно промивають. Викладати його на повторне варіння треба у чисту каструлю. Коли варитиметься другий бульйон, буде з'являтися піна – її ретельно треба збирати й зливати.

Якщо ви додаєте овочі під час варіння м'яса, то робіть це вже наприкінці варіння (за годину до готовності). Спеції проварюються пів години, тож додавайте їх у бульйон у зазначений час.

На прозорість холодцю, до речі, може впливати те, який перець ви додаєте під час варіння. Мелений перець зіпсує страву, краще беріть перець горошком.

Коли бульйон звариться і ви розкладете відварені м'ясо та овочі у тарілки, то заливайте заготовки лише процідженим через кілька шарів марлі м'ясним варевом.

Каламутним холодець може стати й через неправильне розмішування бульйону у тарілках. Слід це робити обережно й не спішити.

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Якщо ж ви готували наче все за рецептом, а бульйон став каламутним, освітлити його допоможе простий лайфхак: бульйон поверніть у каструлю та поставте на плиту, коли він закипить, влийте до нього білкову суміш – розмішайте склянку холодної води зі збитими білками двох яєць. Допомогти бульйону посвітлішати може допомогти й лимонний сік. Всього чайна ложка на 3 літри бульйону.

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А ще нагадаємо рецепт паски, з яким справиться й початківець.

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