Що додати в сметану, щоб замінити нею майонез: корисний лайфхак

Багато хто полюбляє майонез. Але якщо вдома не знайшлось пачки цього соусу, або ви просто захотіли спробувати щось нове та більш корисне, є чудова альтернатива, яка робиться зі сметани.

Додавши до неї лише 2 інгредієнти можна отримати апетитний соус із майонезним смаком. Про цей кулінарний лайфхак пише сайт pixelinform. Цей "корисний майонез" не гірше за смаковими якостями, зате користі для організму буде в рази більше і можна зробити свій раціон більш різноманітним, адже з часом навіть домашній майонез може набридати.

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Цей альтернативний соус дуже простий в приготуванні, на це піде не більше 5-10 хвилин. Він підходить для салатів, а також для запікання м'яса та риби.

Вам знадобиться:

2 варених жовтки;

1 ст. л. гірчиці;

200 гр. сметани;

дрібка солі або спецій до смаку.

Усі інгредієнти слід збити у блендері до пористої текстури, приблизно 30 секунд. Звісно, перемішати все можна і вручну, але дуже ретельно, щоб консистенція була рівномірною. А щоб заправка тримала форму, застосовуйте сметану з високою жирністю.

В результаті ви отримаєте неперевершений ароматний соус, який нагадуватиме звичайний майонез за смаком, але при цьому буде менш калорійним. Смачного!

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