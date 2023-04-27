Що додати у воду під час приготування нута, щоб прискорити процес

Як швидко приготувати нут, щоб він був м'яким

Нут – популярна культура, яка з’явилася в Україні нещодавно, хоча його вирощують у країнах Близького Сходу протягом тисячоліть. Нут має горіховий смак, багатий вітамінами, мінералами, білком і клітковиною, і може замінити м’ясо в раціоні. Своїми порадами з приготування нуту поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Цей продукт використовують для приготування каррі, фалафелю, котлет, запікання в медовій скоринці, додавання у салати, супи, тушковані овочі, а також для приготування хумусу і шакшуки. Нут гармонійно поєднується з м’ясом, рибою, овочами і навіть м’яким вершковим сиром, що дозволяє проводити експерименти в кулінарії.

Читайте також: Як економно та швидко чистити картоплю

Чим корисний нут

Крім того, що з нуту можна приготувати багато смачних страв, цей продукт є дуже корисним. Наприклад, в 100 грамах нуту міститься 380 кілокалорій, але він насичує і довго забезпечує відчуття ситості завдяки білку і клітковині. Нут допомагає контролювати апетит, тому його можна включити в раціон для контролю ваги.

Швидкий літній салат можна приготувати, змішавши відварений нут з порізаним редисом, свіжим огірком, авокадо та сиром фетою. Заправку можна зробити з яблучного оцту, оливкової олії й меду, а також додати гарбузового насіння. Нут можна використовувати в якості смачного перекусу, скажімо, замість горіхів.

Нут має низький глікемічний індекс, що дозволяє контролювати рівень цукру в крові. Його вуглеводи всмоктуються повільно, тому цукор у крові підвищується поступово, а не різко. Це дозволяє вживати тим, хто має діабет 2 типу. Нут корисний для профілактики проблем шлунково-кишкового тракту, а саме: синдрому роздратованого кишечника й раку товстої кишки.

Вся справа в тому, що клітковина в основному розчинна – змішується з водою й утворюється гелевидна речовина, що допомагає запобігти зростанню бактерій.

Читайте також: Як приготувати піцу з цвітної капусти

Як швидко приготувати нут

Щоб підготувати нут швидко, його потрібно замочити на 8-12 годин у холодній воді, а попередньо його потрібно добре промити. Додавання кількох крихіток солі та харчової соди до води може прискорити процес приготування, але цукор збільшить час приготування.

Воду, у якій нут був замочений, потрібно злити. Щоб прискорити процес приготування, соду можна додати безпосередньо під час варіння нуту – пару дрібок, але не більше. Сода може надати продукту солонуватий і мильний смак. Варто не перестаратися з нею, оскільки вона руйнує вітаміни групи B.

Після замочування нут потрібно залити холодною водою, почекати, коли вода закипить, зменшити вогонь і варити протягом години. Зверху буде з'являтися піна, яку необхідно знімати. Дуже важливо ставити миску з нутом в холодильник, щоб він не зіпсувався при кімнатній температурі, особливо в спекотну пору року. Якщо ви хочете скоротити час замочування, нут можна залити холодною водою, поставити на великий вогонь і варити протягом 4-5 хвилин, потім зняти з вогню та залишити на 60 хвилин.

Звичайно, нут можна замочувати протягом 24 годин, але варто знати, що чим більше замочування, тим менше корисних речовин залишається в нуті. Крім того, нут, який замочувався протягом 24 годин, буде при варінні жорстким всередині, а зовні розвалюватися, все тому, що довге замочування змінить текстуру рослинного білка. Нут, який замочували 24 години краще використовувати для запікання.

Якщо замочувати більше 8 годин, воду необхідно 2 рази міняти. Ще один спосіб, про який точно знають наші бабусі та мами – варити нут в скороварці. Помішувати нут краще дерев’яною ложкою, щоб він залишався цілим.

Ще один спосіб варити нут – робити це в мультиварці. Викласти нут в чашу після замочування, залити холодною водою й готувати в режимі "Тушіння" 1.5 години. До слова, вода з-під нуту – це смачний бульйон, на якому можна приготувати борщ. Якщо зварили багато нуту, його можна заморозити, але попередньо осушити від зайвої вологи паперовим рушником. Ще можна приготувати класичний хумус.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!