Що зміниться у правилах нарахування житлових субсидій з 1 грудня: про що слід знати

У грудні 2023 року розпочався опалювальний сезон, який триватиме до квітня, і уряд вирішив істотно збільшити грошову компенсацію для придбання дров та вугілля.

Згідно з рішенням уряду, субсидія надається тим, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом місяця після його скасування. Про це пише NV.ua.

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Минулого опалювального сезону громадяни отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї зими розмір допомоги може збільшитися через підвищення тарифів на електроенергію.

Оформлення субсидій проводиться через портали Дія або Пенсійного фонду України онлайн, не потребуючи відвідання відповідних установ.

Згідно з рішенням КМУ, нормативи опалення на зимовий сезон 2023−2024 зросли в 4 рази і становлять для субсидії 2,23 тонни на вугілля і 7,41 тонни на дрова. Це враховує зростання цін на тверде паливо, і тепер субсидії покриють більшу частину витрат.

Суми субсидій на паливо розраховуються індивідуально для кожної сім'ї залежно від доходів, і для отримання цих виплат не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду.

Ті, хто має право на субсидію на опалювальний період 2023−2024 років, отримають її автоматично. Проте, у разі змін у складі сім'ї або соціального стану, деякі громадяни можуть потребувати нового звернення за субсидією.

Доходи для розрахунку субсидій на грудень враховуються за І - ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для державної соціальної допомоги.

Таким чином, збільшення субсидій та пільг на опалювальний період спрямоване на полегшення фінансового тягаря для українських родин у зимовий період.

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