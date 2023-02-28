Що можна додати в фарш для котлет замість хліба, щоб значно покращити смак

Котлети – це доволі проста та ситна страва, яку полюбляють майже всі, адже різних рецептів безліч. Професійні кухарі радять вибирати жирніше м'ясо, або додавати в фарш трохи сала або льоду, щоб котлети вийшли соковитими.

Для того, щоб покращити смак котлет та зробити нову версію цієї страви, додавши до класичного рецепта нові відтінки, можна додавати в фарш сиру добре протерту або подрібнену картоплю. Котлети краще триматимуть форму, якщо використовувати не сиру, а варену картоплю, яка стане "скріплюючим" компонентом. Щоб фарш вийшов не таким водянистим, додайте в нього дві подрібнені варені картоплини на кілограм м'яса.

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У фарш для котлет можна додавати картоплю також разом із хлібом, оскільки картопля додасть за соковитості, а хліб – пишності. Замінити хліб сирою картоплею можна також якщо ви хочете зробити котлети менш калорійними.

Для приготування смачних котлет з картоплею вам знадобиться:

500 грамів фаршу;

2 картоплини;

яйце;

одна середня цибулина;

один або декілька зубчиків часнику;

борошно/панірувальні сухарі;

сіль та перець до смаку.

Подрібніть цибулю, натріть на середній тертці картоплю та вбийте яйце у фарш. Посоліть, поперчіть та додайте подрібнений часник та інші спеції, за бажанням. Перемішайте і вибийте фарш. Сформуйте котлети та обваляйте їх у паніровці або борошні. Обсмажувати їх треба на сковороді на повільному вогні під кришкою з двох сторін, поки котлети не будуть готові. Або по декілька хвилин на сильному вогні та відправити їх у розігріту до 180 градусів духовку, для того, щоб вони доготувались.

Смачного!

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