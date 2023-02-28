Что можно добавить в фарш для котлет вместо хлеба, чтобы значительно улучшить вкус

Котлеты – это довольно простое и сытное блюдо, которое любят почти все, ведь разных рецептов множество. Профессиональные повара советуют выбирать более жирное мясо, или добавлять в фарш немного сала или льда, чтобы котлеты получились сочными.

Для того чтобы улучшить вкус котлет и сделать новую версию этого блюда, добавив к классическому рецепту новые оттенки, можно добавлять в фарш сырой хорошо протертый или измельченный картофель. Котлеты лучше будут держать форму, если использовать не сырой, а вареный картофель, который станет "скрепляющим" компонентом. Чтобы фарш получился не столь водянистым, добавьте в него две измельченные вареные картофелины на килограмм мяса.

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В фарш для котлет можно добавлять картофель также вместе с хлебом, поскольку картофель прибавит по сочности, а хлеб – пышности. Заменить хлеб сырым картофелем можно также если вы хотите сделать котлеты менее калорийными.

Для приготовления вкусных котлет с картофелем вам понадобится:

500 граммов фарша;

2 картофелины;

яйцо;

одна средняя луковица;

один или несколько зубчиков чеснока;

мука/панировочные сухари;

соль и перец по вкусу.

Размельчите лук, натрите на средней терке картофель и вбейте яйцо в фарш. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок и другие специи по желанию. Перемешайте и выбейте фарш. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке или муке. Обжаривать их следует на сковороде на медленном огне под крышкой с двух сторон, пока котлеты не будут готовы. Или по несколько минут на сильном огне и отправить их в разогретую до 180 градусов духовку для того, чтобы они приготовились.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак только из одного яйца, а также как варить макароны, чтобы они не слипались.

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