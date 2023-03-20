Що не можна робити, щоб фіалки не загинули: 5 правил поливу

Як правильно поливати фіалки, щоб вони не померли

Якщо виконувати прості правила догляду та поливу, то фіалки можуть довго радувати пишним цвітінням. Проте, недосвідчені квітникарі можуть допускати помилки, які негативно впливають на стан рослин.

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Під час поливу вода може потрапляти на суцвіття та листя, що може спричинити гниль рослин. Тому краще використовувати лійку або занурювати вазон у воду, а залишки зливати та прибирати з листя за допомогою ватних дисків; Недоцільно поливати кімнатні квіти ввечері, оскільки в цей час температура знижується. Коріння може почати страждати від вологості та перепадів температур, а квіти вбирають менше вологи. У холодну пору року краще зрошувати ґрунт тільки вдень, а в теплу пору року – вранці; Не можна поливати квіти холодною водою, краще використовувати воду кімнатної температури; Використання свіжої води з-під крана не рекомендується, оскільки вона містить багато домішок та є досить жорсткою. Для поливу краще використовувати відфільтровану або відстояну воду; Рослини не слід перезаливати, адже це може призвести до їх загибелі. Фіалки в зимовий період потребують поливу тричі на тиждень, а влітку достатньо одного разу на два дні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою водою треба поливати розсаду, щоб вона швидше росла.

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