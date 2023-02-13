Що не можна робити на День святого Валентина: народні прикмети та заборони на 14 лютого

Що не можна робити на День святого Валентина

У День святого Валентина в різних країнах існує багато традицій. Найчастіше люди надсилають один одному записки чи листівки із освідченням у коханні – "валентинки". Цей день має також свої прикмети і навіть заборони, про які ми вам розповімо сьогодні.

14 лютого також вшановується святий Трифон. Він вважається покровителем подружжя та сім'ї. Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, оскільки незабаром настане Великий піст.

Що не можна робити на День святого Валентина

Не можна прикидатися і висловлювати образу або незадоволеність. Навіть якщо ваш коханий не подарував вам, що ви хотіли, не варто висловлювати свою образу і псувати настрій у свято. Адже 14 лютого набагато вище за конфетті та мішуру.

У День Валентина не можна спізнюватися, як зрештою і в будь-який інший день: це невиховано і неввічливо. Крім того, це може зіпсувати сюрприз, якщо такий був задуманий.

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Не можна дарувати каблучку (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця, інакше ризикуєте нарватися якщо не на грубість, то на зіпсований настрій.

Не робіть банальні подарунки, аби подарувати. Підійдіть до процесу вибору креативно.

Не можна дарувати занадто дорогі подарунки, щоб не поставити в незручне становище свою другу половинку. Можливо, коханий приготував вельми скромний подарунок, це також потрібно враховувати, щоб не зіпсувати свято.

Не слід у цей день переживати, якщо випадково розбилося дзеркало чи посуд. Це, на щастя, говорили предки. Щоправда, радили не виносити 14 лютого уламки з будинку. Щоб утримати удачу, потрібно зібрати їх у темний мішечок або тканину, зав'язати та винести на вулицю лише через два дні.

Прикмети на 14 лютого

Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка. Синиці – суджений буде молодим, веселим та добрим. Ворони – людина у зрілому віці і дуже строга. Сороки – суджений буде легковажним та балакучим.

Пішов сніг – навесні часто йтиме дощ.

Зірки падають – весна буде теплою.

Зоряне та ясне небо – весна буде пізнішою.

Зіграти весілля 14 лютого – шлюб буде довгим, а родина міцною.

Хто цього дня закохається, ніколи не полюбить.

Побачити парочку пташок – зустрінеш до кінця року своє кохання.

Підбіг собака – у житті з'явиться друга половинка.

Нагадаємо, у 2023 році свято Валентинів день припадає на вівторок. UAportal розповів про історію та традиції святкування Дня закоханих.

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