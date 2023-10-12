Що не можна робити в п'ятницю 13: є ризик зустрітися з нечистою силою

П'ятниця 13-го - що не можна робити в п'ятницю 13 та чому

П'ятниця 13-го вважається нещасливим днем у багатьох культурах світу. Існує безліч забобонів і заборон, пов'язаних з цим днем.

Вважається, що цього дня треба бути обережним та стежити за своїм самопочуттям. Уникайте проходів під драбинами, не беріть за нові справи та вставайте з ліжка тільки з правої ноги, але і це ще не все.

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Ось деякі з найпоширеніших заборон:

Не можна починати нові справи, особливо ті, які стосуються великої суми грошей. Вважається, що в цей день всі починання будуть невдалими.

Не варто влаштовуватися на нову роботу. Вважається, що нова робота принесе тільки невдачі.

Вважається, що нова робота принесе тільки невдачі. Не переїжджайте і не їдьте у відпустку. Вважається, що подорожі в цей день будуть небезпечними.

Вважається, що подорожі в цей день будуть небезпечними. Не сідайте за кермо. В цей день підвищена ймовірність аварій та є небезпека на дорозі

В цей день підвищена ймовірність аварій та є небезпека на дорозі Не стрижіть волосся і нігті, адже це може привести до нещасть і так ви можете вкоротити тривалість свого життя.

адже це може привести до нещасть і так ви можете вкоротити тривалість свого життя. Якщо розіб'єте дзеркало, то це принесе сім років нещастя.

Не можна озиратися. Це може призвести до зустрічі з нечистою силою.

Це може призвести до зустрічі з нечистою силою. Не розповідати про свої плани та мрії. Це може привести до того, що вони не здійсняться.

Це може привести до того, що вони не здійсняться. Уночі проти п’ятниці 13-го сняться віщі сни, але розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил.

але розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил. Не можна саджати рослини, адже вони будуть погано рости.

Звичайно, не всі вірять у ці забобони. Але деякі люди все ж таки дотримуються їх, щоб уникнути неприємностей.

Ось кілька порад, як провести п'ятницю 13-го, якщо ви не вірите в забобони:

Просто не думайте про це. Якщо ви не будете думати про те, що п'ятниця 13-го - нещасливий день, то нічого поганого не станеться.

Якщо ви не будете думати про те, що п'ятниця 13-го - нещасливий день, то нічого поганого не станеться. Проведіть цей день так, як ви любите. Нехай це буде день відпочинку, розваг і позитивних емоцій.

Нехай це буде день відпочинку, розваг і позитивних емоцій. Нехай цей день буде для вас днем ​​щастя і удачі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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