Що зробити з пересолених огірків: Рецепт неймовірної закуски на зиму

Представляємо вам простий і смачний рецепт огіркової ікри, який ви зможете готувати на зиму. Цей домашній джем чудово підійде для тих, хто любить консервувати свіжі овочі. Готуйте велику порцію, щоб мати цю смакоту вдосталь!

Читайте також: Маринована капуста з буряком "пелюстка": простий 10-хвилинний рецепт

Цим рецептом поділилась кулінарна блогерка на своєму Youtube-каналі.

Інгредієнти (вже очищені):

Огірки — 1 кг;

Цибуля — 300 гр;

Морква — 300 гр;

Солодкий перець — 300 гр;

Помідори — 300 гр;

Томатна паста — 60 гр. (1 ст. л. з гіркою);

Часник — 2-3 зубчики;

Рафінована соняшникова олія — 70 мл;

Сіль — 20 гр. (1 ст. л. без гірки);

Цукор — 40 гр. (2 ст. л. без гірки);

Чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

Оцет 9% — 15 мл (1 неповна ст. л.).

Приготування:

Почніть з очищення огірків від шкірки та великих насіння. Потім наріжте їх дрібними кубиками. Також поріжте цибулю, а морквину натріть на тертці; Приготуйте огірки, присоливши їх трохи і залишивши, щоб пустили сік. Потім видавіть зайву рідину, відкинувши їх на сито на 15-20 хвилин; Солодкий перець та помідори пропустіть через м'ясорубку. Додайте в цю суміш томатну пасту; Підсмажте цибулю та морквину на олії. Додайте огірки. Томіть на середньому вогні приблизно 20-25 хвилин; Потім влийте томатно-перцевий соус, додайте сіль та цукор. Томіть протягом ще 30 хвилин, поки ікра не досягне бажаної густоти. За 5 хвилин до готовності додайте часник, спеції, оцет і продовжуйте тушкувати ще 5 хвилин; Розлийте ікру в гарячі стерилізовані банки, закрийте кришками і зберігайте до зими.

Радимо також звернути увагу на рецепт консервованої черешні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!