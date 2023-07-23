Що означає, якщо голуб залетів на балкон: погані та хороші прикмети

Що означає, якщо голуб прилетів на балкон - до чого голуб залетів у вікно - народні прикмети про голуба

Птахи вважаються провісниками новин та послань. В залежності від поведінки пернатого стане зрозуміло, якими будуть ці звістки.

Існує чимало поганих прикмет, пов'язаних з голубами. Якщо кілька птахів сіли на балкон сімейної пари і почали чубитися, то це до сварки між коханими. Якщо ж вони разом відлетять, то конфлікт виявиться нетривалим, а якщо окремо – помиритися буде важко.

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Якщо на вашому балконі або вікні голуб безперервно воркує, то це свідчить про появу неприємностей або проблем у родині найближчим часом.

Коли голуб стукає у вікно, то треба чекати хвороби когось із близьких людей. Якщо біля вікна хворої людини літає голуб, то ця людина може померти найближчим часом.

Якщо білий голуб постукав у вікно квартири, де живе дівчина, то їй варто готуватися до неприємний подій. Якщо чорний голуб залетів до житла, то хтось з рідних скоро помре.

Хороші прикмети про голуба

Як відомо, раніше голуби були поштарями. Тому зараз багато людей, коли бачать голуба на балконі, тлумачать це як хороші новини.

Багато хто вважає, якщо голуб сидить на балконі, то це душа покійного родича. Але лякатися не треба, бо це не віщує нічого поганого. Тобто померлий просто вирішив завітати до родичів або тих людей, хто часто згадує про покійника.

Крім цього, голуб, який сидить на балконі, може бути захисником для жителів дому від недоброзичливих людей та лиха.

Проте особливе везіння – білий голуб на балконі, оскільки такі птахи приносять позитивну енергетику та гармонію в дім.

З появою голуб пов'язують приємні зміни в особистому житті. До прикладу, якщо самотня дівчина побачить голуба у своєму домі чи на балконі, то це до тривалих та щасливих відносин.

Якщо птах заглядає у вікно, то очікуйте на гостей. Якщо ж за вікном багато голубів, то буде гучна вечірка з великою кількістю гостей.

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Що робити з голубом, який залетів на балкон

Голуб, який залетів на ваш балкон, треба нагодувати. Оскільки так ви залучите в дім добробут та гармонію. Не можна проганяти птаха, краще зачекати, поки він самостійно не вилетить.

Якщо ж голуб вирішив зробити гніздо на балконі, то не треба його турбувати. Якщо ж це спричиняє незручність, то необхідно винести його в інше, більш зручне місце.

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