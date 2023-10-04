Щоб котел не зламався, експерти радять виконати три завдання

Зима не за горами, а це означає, що багато хто почне замислюватися про те, коли включати опалення. Щоб все пройшло гладко, експерт поділився "важливими" завданнями, які потрібно виконати зараз.

Дейв Лайнс, експерт з опалення, пояснив, що регулярне обслуговування котла є важливим для того, щоб системи центрального опалення та гарячого водопостачання залишалися в належному робочому стані. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо котел у належному стані, він працюватиме ефективніше та зможе обігрівати будинок набагато легше та швидше. Це також допоможе заощадити гроші на рахунках за електроенергію.

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Обслуговування котлів може допомогти виявити будь-які проблеми з котлом та системою опалення, перш ніж вони стануть значно більшою проблемою. Це важливо перед початком опалювального сезону, щоб не залишитися без опалення чи гарячої води.

Також важливо спустити повітря з батарей. Основною ознакою затримки повітря є наявність холодних плям на радіаторі, як правило, у верхній або нижній частині.

Експерт додав, що варто переконатися, що будинок добре ізольований. Почніть з ізоляції труб – це зменшить ризики їх замерзання при зниженні температури нижче нуля. Замерзлі труби перешкоджають потоку води та можуть спричинити розриви.

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