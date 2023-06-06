Данілов про результати засідання РНБО: 'Жоден росіянин не зупинить звільнення України'

6 червня президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховського водосховища скликав екстрене засідання РНБО України.

Секретар РНБО Олексій Данілов у Твіттері повідомив про результати цього засідання.

За його словами, росіяни підривом Каховської ГЕС продемонстрували "принципово новий етап російської агресії".

"Відбувся повний та остаточний демонтаж у всій фальшивій ідеологічній кремлівській конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження окремих військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез", – сказав він.

Читайте також: "росіяни вчинили екоцид": Єрмак заявив про наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму та ЗАЕС

Він зауважив, шо "у передчутті неминучості зникнення росії та шляху з історії фальшиві маски більше не потрібні".

"Коротко про результати засідання РНБО: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", – додав секретар РНБО.

Тим часом президент Володимир Зеленський теж прокоментував засідання Радбезу.

За його словами, через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення перебуває близько 80 населених пунктів.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, уряд, Офіс президента. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", – додав він.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!