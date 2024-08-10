Депутат відповів, коли ТЦК почнуть надсилати штрафи військовозобовʼязаним

Наприкінці вересня військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку, можуть отримати штрафи від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в етері "Еспресо". Він наголосив на необхідності дотримання законодавства, згідно з яким кожен військовозобов'язаний українець мав протягом двох місяців звернутися до ТЦК для оновлення своїх даних.

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Депутат зазначив, що багато хто намагається уникнути мобілізації, проте в умовах війни це є обов'язком кожного громадянина. Штрафи, за його словами, почнуть надходити після перевірки бази "Оберіг" у вересні.

Федієнко також підкреслив, що документ із додатка "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ. Це означає, що його можна використовувати на рівні з оригіналом у разі перевірок або необхідності надання документа в ТЦК.

Наразі штрафи накладаються лише на тих військовозобов'язаних, які особисто з'являються до ТЦК і не мають при собі необхідних документів. Однак із кінця вересня цей процес може бути автоматизований завдяки перевірці бази даних, що значно розширить кількість оштрафованих.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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