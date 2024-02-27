Русский
Війна в Україні

Десантники 79 ОДШБр біля Новомихайлівки "задвохсотили" броньовану техніку піхоти противника (відео)

Билім Олена

Десантники 79 ОДШБр біля Новомихайлівки 'задвохсотили' броньовану техніку піхоти противника (відео)

Поблизу Новомихайлівки на Донеччині тривають інтенсивні бої. Ворог не полишає марних спроб захопити населений пункт.

Як повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді, активні штурмові дії тут відбуваються щодня. Окупанти спрямовують на штурми броньовану техніку, щоб підвозити піхоту. Ворог застосовує гармати та кулемети для прикриття.

Також читайте: "Один проти орди": український воїн "10-ки" стримав 10 окупантів – героїчне відео

"Однак, попри постійний тиск, марунові берети з Миколаєва дають ворогу гідну відсіч, знищуючи його броньовану техніку ще на підході до своїх позицій", – йдеться у повідомленні.

У 79 ОДШБр показали кадри боїв поблизу Новомихайлівки. Наші бійці використовують вогонь артилерії, протитанкових ракетних комплексів та мінно-вибухові загородження, щоб стримати наступ російських бойовиків. Воїни застосовують також ударні дрони та безпілотники.

"Колони знищеної техніки ворога, яку видно на відео, найкраще доводять ефективність оборонних дій Таврійських десантників", – додали у бригаді.

Раніше Президентська бригада показала, як б'є ворога біля Авдіївки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ЗСУВійна в УкраїніВійськова технікаУкраїнські військові