Дешеві в обслуговуванні: названо ТОП-4 найкращі автомобілі до 300 тис. грн

З огляду на різке підвищення цін на автомобілі та зростання витрат на їх обслуговування бюджет у 300 тисяч гривень сьогодні здається вже не такою великою сумою. Проте навіть в таких умовах можна знайти надійні та практичні автомобілі, що не вимагатимуть значних витрат після покупки.

Головне – вибрати модель, що відзначається своєю надійністю та економічністю в експлуатації. Команда UAportal спільно з "Твоя Машина" пропонує розглянути чотири популярні авто, що вписуються у цей бюджет і заслуговують на вашу увагу.

1. Skoda Rapid

Skoda Rapid займає перше місце у нашому списку. Цей автомобіль славиться своєю надійністю та легкістю в обслуговуванні. За приблизно 300 тисяч гривень можна придбати першу генерацію моделі з пробігом близько 200-250 тисяч кілометрів. Попри свій вік і пробіг Rapid залишається дуже привабливим завдяки просторому салону та великому багажнику, що є важливим для сімейних подорожей і частих поїздок за місто. Чеський виробник заслужено вважається одним з лідерів у надійності, а доступність недорогих запчастин робить утримання автомобіля досить економічним.

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2. Ford Focus

Ford Focus другого покоління, який випускався у 2010-2011 роках, також підходить для цієї цінової категорії. З бюджетом у 300 тисяч гривень можна знайти варіант з двигуном об’ємом 1,6 літра і механічною КПП, що забезпечує баланс між економічністю та динамікою. Моделі з потужнішими 2,0-літровими двигунами або автоматичними трансмісіями можуть бути старшими або трохи дорожчими. Проте навіть базова версія Focus відзначається надійністю та відмінними ходовими характеристиками. Важливо також те, що кузов цих автомобілів рідко піддається корозії, а запчастини доступні за розумними цінами.

3. Renault Fluence

Renault Fluence є чудовим варіантом для тих, хто має обмежений бюджет. За суму до 300 тисяч гривень можна знайти рестайлінгові моделі 2009-2010 років. Ці автомобілі відрізняються простором в салоні та комфортною підвіскою, що робить їх придатними як для міських поїздок, так і для далеких подорожей. Проте, якщо ви плануєте купівлю моделі з варіатором (CVT), слід уважно перевірити стан коробки передач, щоб уникнути витрат на можливий ремонт. Найбільш надійною є версія з механічною трансмісією і пробігом до 200 тисяч кілометрів.

4. Opel Astra

Ще одним вартим уваги варіантом у цьому ціновому сегменті є Opel Astra в кузові H, випуск якого відбувався у 2008-2009 роках. Цей автомобіль приваблює стильним дизайном та надійністю технічної частини. Моделі з 1,6-літровим двигуном і механічною трансмісією або традиційним автоматом відзначаються своєю надійністю. Astra славиться своєю відмінною керованістю та збалансованими характеристиками. За суму в 300 тисяч гривень можна придбати автомобіль з пробігом до 200 тисяч кілометрів, що не є проблемою для німецької якості збірки та двигунів цієї марки.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-5 надійних кросоверів з "вічними" варіаторами.

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