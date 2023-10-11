Діти будуть у захваті: Як приготувати шоколадну ковбасу з насінням та горіхами без цукру
Шоколадна ковбаса – це незабутній десерт, який багатьма з нас асоціюється з дитинством. У класичному рецепті цього смаколика використовують печиво, солодке згущене молоко та какао. Проте існує корисна та смачна альтернатива, яку ви можете легко приготувати вдома.
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На одному з кулінарних каналів у YouTube, "My Recipe 4YOU", був опублікований рецепт шоколадної ковбаси з сухофруктами та горіхами. Ця шоколадна ковбаса із сухофруктами та горіхами – це смачний та здоровий десерт, який ви можете приготувати вдома.
Інгредієнти:
- Фініки - 150 г
- Насіння гарбуза - 50 г
- Горіхи - 100 г
- Насіння льону - 2 ст. ложки
- Кориця - 1 ч. ложка
- Кунжут - 2 ст. ложки
Приготування:
- Спочатку очистіть фініки від кісточок і подрібніть їх у блендері до отримання однорідної маси.
- Дрібно наріжте горіхи ножем і додайте до пюре з фініків.
- Додайте насіння гарбуза, льону та корицю до загальної маси. Перемішайте усе до отримання однорідної структури.
- Покрийте робочу поверхню харчовою плівкою та рівномірно обсипте її кунжутом. З вологими руками сформуйте ковбаску та розташуйте її на центрі плівки. Обваляйте її в кунжуті та оберніть у плівку. Помістіть у морозилку на 4-5 годин, а потім наріжте та насолоджуйтеся!
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