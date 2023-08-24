Дев'ять кімнатних рослин, які легко та пишно квітнуть вдома

Кімнатні рослини, які цвітуть яскраво і довго - квітучі кімнатні рослини

Деякі кімнатні рослини мають декоративну силу, а також можуть рясно цвісти. Відкрийте для себе 9 з них, які нададуть барвистий відтінок вашому будинку.

Якщо ви хочете надати своєму інтер'єру трохи кольору, оберіть квітучу рослину. Про це пише видання Sante Plus.

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1. Гузманія

Гузманія

Ця кімнатна рослина приносить у будинок нотку свіжості та краси. Покращуючи якість повітря, вона також додає фарб вашому будинку завдяки своїм червоним, помаранчевим, рожевим та жовтим квітам. Їхній колір залежить від сорту рослини. Коли квітка почне в'янути, зріжте пелюстки, щоб могли вирости нові пагони.

2. Антуріум

Антуріум

Ця рослина внесе тонкий декоративний штрих до вашого інтер'єру і може цвісти постійно. З іншого боку, для вирощування цієї рослини довкілля має бути вологим.

3. Спатіфілум

Спатіфілум

Спатіфілум може цвісти цілий рік. Ця кімнатна рослина має гарний білий колір, який контрастує з пишним зеленим листям. Вона ідеально підходить для очищення повітря у приміщенні.

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4. Амазонська Євхаріда

Амазонська Євхаріда

Ця екзотична рослина також дуже квіткова, тому ідеально підходить для прикраси вашого інтер'єру. Пелюстки великі та нагадують пелюстки нарциса. Рекомендується вирощувати ці квіти наприкінці літа, оскільки саме в цей час вони цвітуть.

5. Чудова Медіна

Чудова Медіна

Ця рослина з квітками фуксії і великим зеленим листям обов'язково прикрасить ваш інтер'єр. Тривалість життя цієї рослини 3 місяці. Не рекомендується виставляти вазон на сонці, якщо ви хочете зберегти його якомога довше.

6. Мадагаскарський жасмин

Мадагаскарський жасмин

На відміну від жасмину, дуже поширеного серед флористів, ця рослина, що цвіте навесні та восени, має більші пелюстки. Рослина буде рости вгору, тому необхідно буде збільшувати розмір горщика, щоб їй не було тісно.

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7. Орхідея Фаленопсис

Орхідея Фаленопсис

Ця квітка, що налічує понад 20 000 різних видів, найбільш поширена серед орхідеї тигрової та онцидіуму. Перевага розміщення будинку фаленопсису в тому, що він не потребує особливого догляду. Щоб добре розвиватися, цю рослину для горщика необхідно помістити у світле місце і поливати один раз на тиждень.

8. Африканська фіалка

Африканська фіалка

Цей вид екзотичної пишної фіалки ідеально підійде для прикраси інтер'єру. Пелюстки округлі та маленькі, на листі цієї рослини є невелике опушення. Цвітіння відбувається цілий рік і оживити зів'ялі квіти можна легко, обрізавши стебла.

9. Клівія мініатюрна

Клівія мініатюрна

Цю рослину, якій необхідно багато сонячного світла, слід встановлювати на терасі або на балконі. Вона також може цвісти всередині кімнати, оскільки умови догляду є простими.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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