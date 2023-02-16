Дієтичні млинці на Масляну: рецепт з буряком та яблуками

Незабаром будемо відзначати Масляну. Це свято, під час якого треба чи не цілий тиждень готувати млинці. Вважається, що чим більше ви їх напечете, тим щедрішим буде для вас рік.

Раніше ми повідомляли, як приготувати млинці та які секретні інгредієнти до них додавати, а сьогодні пропонуємо дізнатися, як приготувати "дитячі" млинці з яблуками та буряком. Їхній смак та колір сподобається вам однозначно.

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Як повідомила кулінарна блогерка Ольга Чубукова у коментарі виданню SHUBA, ці млинці виходять дуже гарними та завжди викликають подив у дітей.

На 10 порцій бурякових млинців вона радить взяти: три буряки, 2 склянки вівсяних пластівців, 1.5 ч. л. розпушувача, 1/4 ч. л. солі, 2 яйця, пів склянки йогурту, чайну ложку екстракту ванілі, пів склянки яблучного пюре, 2 ст. л. меду, то соняшникову олію.

Як приготувати:

Відваріть буряки, очистьте від шкірки та подрібніть довільними шматками. Змішайте вівсяні пластівці, розпушувач та сіль. Насипте суміш у миску. Змішайте буряк, яйце, рослинну олію, йогурт, ванільний екстракт, мед та фруктове пюре блендером до однорідного стану. Додайте вівсяну суміш та знову перемішайте. Сковороду для млинців поставте грітися на середньому вогні. Додайте трохи олії. Вилийте черпачком порцію тіста та дочекайтеся, поки на ньому почнуть з'являтися пухирці. Переверніть млинець на інший бік та смажте ще хвилину.

Такі млинці можна подавати з кулькою вершкового сиру, або морозива. А ще їх смачно їсти зі сметаною. Смачного!

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