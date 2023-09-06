Для любителів солодкого: рецепт запечених лимонних пончиків
Ці пончики за рецептом від Shuba з приємним цитрусовим ароматом та смаком можуть стати чудовим варіантом сніданку або смачним десертом.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 300 г
Розпушувач – 10 г
Крохмаль кукурудзяний – 20 г
Яйця курячі – 1 шт.
Цукор – 100 г
Кефір 2,5% – 200 мл
Масло вершкове 73% – 60 г
Лимон – 1 шт.
Цукрова пудра – 20 г
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Спосіб приготування:
Помийте лимон, зі шкірки натріть цедру, з м’якоті витисніть сік.
Просійте борошно у миску, додайте крохмаль, розпушувач, цукор і перемішайте.
В окремій мисці збийте яйце, додайте кефір, розтоплене вершкове масло і розмішайте. Вилийте цю масу у борошно, додайте цедру і лимонний сік. Замісіть тісто.
Сформуйте пончики, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
Після охолодження посипте цукровою пудрою.
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