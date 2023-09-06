Для любителів солодкого: рецепт запечених лимонних пончиків

Ці пончики за рецептом від Shuba з приємним цитрусовим ароматом та смаком можуть стати чудовим варіантом сніданку або смачним десертом.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 300 г

Розпушувач – 10 г

Крохмаль кукурудзяний – 20 г

Яйця курячі – 1 шт.

Цукор – 100 г

Кефір 2,5% – 200 мл

Масло вершкове 73% – 60 г

Лимон – 1 шт.

Цукрова пудра – 20 г

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Спосіб приготування:

Помийте лимон, зі шкірки натріть цедру, з м’якоті витисніть сік.

Просійте борошно у миску, додайте крохмаль, розпушувач, цукор і перемішайте.

В окремій мисці збийте яйце, додайте кефір, розтоплене вершкове масло і розмішайте. Вилийте цю масу у борошно, додайте цедру і лимонний сік. Замісіть тісто.

Сформуйте пончики, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Після охолодження посипте цукровою пудрою.

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