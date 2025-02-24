До 21 градусу морозу та без опадів: прогноз погоди в Україні на 25 лютого

До кінця лютого в Україні збережеться морозна, але переважно суха погода. Починаючи з вихідних, у південних і західних областях розпочнеться поступове потепління.

Про це повідомив метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич, передає Meteoprog. З початком березня очікується зміна погодних умов – випадатиме сніг та дощ, а температура повітря суттєво підвищиться.

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Прогноз погоди на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, на сході країни та в Приазов'ї збережеться хмарна погода з невеликим снігом. В інших регіонах опади не прогнозуються. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман і паморозь, на дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, на сході місцями поривчастий.

Температура вночі становитиме -7…-13 °C, у північних і центральних областях морози посиляться до -14…-21 °C, а на Закарпатті буде дещо тепліше — від -3 до -8 °C. У денний час температура повітря коливатиметься в межах -5…+1 °C, на заході можливе потепління до +2…+7 °C.

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