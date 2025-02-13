До +7 та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 14 лютого

У День святого Валентина в Україні очікується тимчасове потепління, яке подарує українцям приємну денну температуру вище нуля. У п’ятницю, 14 лютого, по всій країні пом’якшає нічний мороз, а вдень повітря прогріється.

У західних, північних та центральних регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу. Найнижчу температуру вночі зафіксують у Харківській області – до -11°C, тоді як найвищу денну, +7°C, очікують у південних областях та в Криму. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

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На заході та півночі України прогнозується хмарна погода з мокрим снігом, нічна температура коливатиметься від -2°C до -6°C, вдень потеплішає до +1…+4°C. У центральних регіонах також буде хмарно з опадами, температура вночі становитиме -4…-6°C, а вдень +2…+4°C.

На півдні, сході та в Криму очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура знизиться до -2…-8°C, а вдень повітря прогріється до +5…+7°C у південних областях і Криму, та до +2…+4°C на сході країни.

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