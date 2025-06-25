Дощі на частині території України та до 33 градусів тепла: прогноз погоди на 26 червня

Протягом тижня, з 23 по 27 червня, в Україні очікується тепла, але мінлива погода. Проте з четверга в країну повернеться справжня літня спека.

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 26 червня, дощі прогнозуються лише в окремих областях – зокрема, на сході та заході країни.

Читайте також: Погодні примхи червня: метеорологи застерігають українських аграріїв про нову кліматичну загрозу

Решта території залишиться сухою. Водночас спека посилиться – в денні години температура сягатиме +25…+33 °C.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!