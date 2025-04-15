Дрони атакували Курську область РФ: зайнялись масштабні пожежі (фото)

У ніч проти понеділка в російському Курську пролунали гучні вибухи, після чого спалахнула пожежа в одному з житлових багатоповерхових будинків. Міністерство оборони Росії повідомило про масовану атаку безпілотників, яка, за їхніми словами, була спрямована на Курську область.

За інформацією Telegram-каналу Astra, близько 2:30 мешканці міста чули численні вибухи. У мережі також почали з’являтися відео та фотографії, на яких видно сильну пожежу в багатоквартирному будинку — ймовірно, після влучання одного з дронів.

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Офіційні російські джерела не надають докладної інформації щодо інших наслідків, однак місцева влада заявила про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих.

Пізніше російське Міноборони стверджувало, що над Курською областю було збито 109 українських безпілотників. Також, за їхніми даними, кілька дронів знищили над іншими регіонами — по одному в Московській, Брянській та Орловській областях, і ще трьох над Воронезькою.

Україна неодноразово наголошувала, що цілями ударів на території Росії є виключно військові об’єкти, склади пального та підприємства, які забезпечують армію РФ. При цьому, фахівці не виключають, що дрони можуть змінювати маршрут через вплив систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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