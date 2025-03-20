Дрони атакували НПЗ у російському Енгельсі: зайнялась масштабна пожежа (фото)

У ніч на 20 березня в російських соцмережах з’явилася інформація про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в місті Енгельс Саратовської області.За словами очевидців, спочатку в місті пролунали сирени повітряної тривоги, після чого почалася серія вибухів.

Про це повідомляють Telegram-канали Mash, SHOT. Місцеві пабліки повідомили про серію потужних вибухів у районі Енгельса. Згодом місцеві жителі повідомили про пожежу на території нафтобази. У соцмережах почали з’являтися фото та відео, на яких видно стовпи густого диму над містом.

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Після інциденту Росавіація заявила про тимчасові обмеження роботи аеропортів у Самарі та Саратові.

Крім удару по НПЗ, у деяких Telegram-каналах також з’явилася інформація про атаку безпілотників на військовий аеродром в Енгельсі.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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