Дрони атакували російський Саратов: зайнялась пожежа на НПЗ (фото)

У Саратові вночі було атаковано нафтопереробний завод. У ніч на 3 листопада місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляє Astra, інші Telegram-канали. Під удар потрапив Саратовський НПЗ. Також зазначається, що робота аеропорту Саратова була обмежена більш ніж на шість годин, про що свідчать дані "Росавіації".

