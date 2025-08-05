Дрони атакували російську Рязанську область: є влучання у нафтопереробний завод (відео)

Рязанський нафтопереробний завод, що перебуває у власності державної російської компанії "Роснєфть", з 2 серпня працює менш ніж наполовину після атаки українських безпілотників.Внаслідок удару були зупинені дві ключові установки первинної переробки нафти — CDU-3 та CDU-4, які обробляли 8 600 і 11 400 тонн на добу відповідно.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на три джерела в нафтопереробній галузі. Після атаки підприємство продовжило роботу лише на одній установці — CDU-6, потужність якої становить 23 200 тонн на добу. Це приблизно 48% від загальної можливості заводу.

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За словами інформаторів, минулого року на підприємстві було перероблено 13,1 млн тонн нафти. У результаті виробництво склало 2,3 млн тонн автомобільного бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального, 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного пального.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

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