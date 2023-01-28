Єгери-десантники показали розгромлення окопів та бліндажів росіян біля Кремінної: ефектне відео з дрона

Бійці ЗСУ ефектно знищили укріплення росіян в районі Кремінної з САУ Краб - відео

Єгері-десантники показали розгромлення російських окупантів в районі Кремінної Луганської області. Ворог привіз нове поповнення, а українські захисники їх дуже швидко помітили та знищили.

Відео опублікували в Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ. На ролику видно видовищну ліквідацію техніки та особового складу ворога.

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Зазначається, що воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ показали, як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної.

"Окупанти привезли сюди нове поповнення. Але не встигли свіжі сили до ладу розглянутися на місцевості, як їх помітили дрони єгерів-десантників", – йдеться у повідомленні.

Координати з дронів передали на самохідні артилерійські установки "Краб" і вдарили по вантажівці росіян і місцю, де окупанти нарили окопи та збудували бліндажі.

"Під таким вогневим шквалом будь-який сховок стане останнім", – зазначили в Telegram-каналі.

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Нагадаємо, що росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року. Про це пише закордонне видання з посиланням на людей, близьких до президента росії.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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