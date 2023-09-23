Його величність кардиган: наймодніші моделі осені -2023
У минулі сезони дизайнери акцентували увагу на кардиганах oversize зі стрічками, барвистими візерунками, фанатизмом до логотипів і виходом їх довжиною до середини стегна.
Про це пише Радіотрек.
Тепер стилісти рекомендують змінити образ на:
короткі облягаючі кардигани, які нагадують 90-ті;
кардигани з квітковими аплікаціями та вишивкою;
прозорі кардигани;
ніжні та пухнасті кардигани;
довгі і об'ємні кардигани;
кардигани виконані з твіду.
Як правильно комбінувати кардигани цього сезону?
Для офісного образу можна поєднувати кардиган:
зі стрічковими брюками з високою посадкою та туфлями-човниками;
з олівцевою спідницею до коліна,
колготками та солідною структурованою сумкою,
зі штанами з низькою посадкою і лоферами.
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Кардиган відмінно пасує для створення багатошарового образу в холодну пору, можна одягти його на сорочку, лонгслів і додати жакет або пальто зверху.
Кардиган чудово поєднується з трикотажною спідницею. Просто додайте взуття, таке як човникові туфлі, балетки або ботфорти.
Ще одним стильним варіантом є кардиган, підкреслений ременем.
Нагадаємо, ми вже писали, які речі носити чоловікам восени.
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