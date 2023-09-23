Його величність кардиган: наймодніші моделі осені -2023

У минулі сезони дизайнери акцентували увагу на кардиганах oversize зі стрічками, барвистими візерунками, фанатизмом до логотипів і виходом їх довжиною до середини стегна.

Про це пише Радіотрек.

Тепер стилісти рекомендують змінити образ на:

короткі облягаючі кардигани, які нагадують 90-ті;

кардигани з квітковими аплікаціями та вишивкою;

прозорі кардигани;

ніжні та пухнасті кардигани;

довгі і об'ємні кардигани;

кардигани виконані з твіду.

Як правильно комбінувати кардигани цього сезону?

Для офісного образу можна поєднувати кардиган:

зі стрічковими брюками з високою посадкою та туфлями-човниками;

з олівцевою спідницею до коліна,

колготками та солідною структурованою сумкою,

зі штанами з низькою посадкою і лоферами.

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Кардиган відмінно пасує для створення багатошарового образу в холодну пору, можна одягти його на сорочку, лонгслів і додати жакет або пальто зверху.

Кардиган чудово поєднується з трикотажною спідницею. Просто додайте взуття, таке як човникові туфлі, балетки або ботфорти.

Ще одним стильним варіантом є кардиган, підкреслений ременем.

Нагадаємо, ми вже писали, які речі носити чоловікам восени.

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