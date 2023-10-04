Експерти назвали основні способи зберегти тепло, не вмикаючи опалення

Наближається зима, тому важливо підтримувати вдома тепло. Однак увімкнути опалення для багатьох може бути невигідним через зростання рахунків за електроенергію.

Експерт з нерухомості та генеральний директор Art Windows and Doors Аллан Рейд поділився порадами, як можна зберегти тепло в оселі не вмикаючи опалення. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами експерта, через вікна втрачається близько 10% тепла, що робить їх одним із найбільших джерел тепловтрат. У будинках часто є кілька вікон і в кожній кімнаті, через протяги в будинку може бути холодно. Щоб боротися з цим, експерт рекомендував утеплити вікна.

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Також можна розглянути електричні ковдри. Вони є дуже популярним, ефективним і дешевим засобом для збереження тепла.

Окрім цього можна переставити меблі подалі від вікон у місця, де у домі більше тепла. Також переконайтеся, що меблі не затуляють будь-які джерела тепла, як радіатори.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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