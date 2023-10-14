Експерти з фен-шуй підказали, як привернути кохання за допомогою 6 речей

З погляду езотериків та майстрів феншуй, використовуючи древнє китайське вчення, можна знайти кохання, створити сім'ю та жити щасливо в шлюбі. Для цього потрібно правильно розміщати речі в помешканні.

Про це пише ТСН.

Очистіть сектор кохання

Відповідно до цих вчень, сімейні стосунки та кохання асоціюються із південно-західним сектором. Тому, щоб забезпечити гармонію у цьому аспекті життя, важливо дбати про порядок у цьому секторі та уникати зайвого скупчення речей. Дотримуйтесь чистоти та організації, оскільки це сприятиме ефективності інших ритуалів та предметів для привернення кохання.

Музика вітру

Після того, як ви відмінно очистили південно-західний сектор, розгляньте можливість підвішення музики вітру в цьому просторі. Музика вітру - це спеціальні порожні трубочки, які створюють приємні звуки під час коливання. Обираючи їх, переконайтеся, що вони не мають гострих кутів. Ідеальним вибором може бути рожевий метал із червоними сердечками, оскільки це може допомогти привернути у ваше життя потенційного партнера.

Живі квіти

Живі квіти завжди позитивно впливають на сімейний фон. Тому важливо, щоб у південно-західному секторі було багато рослин та ваз із квітами. Завжди обирайте свої улюблені квіти, але для привернення кохання найефективнішими вважаються півонії, які символізують романтику та чутливість.

Парні предмети

Спробуйте розмістити хоча б одну, але краще декілька парних речей, як статуетки, фігурки, картини, чи парні філіжанки. Головне, щоб вони символізували єдність та спільність.

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Ліжко

Приділіть увагу вашому ліжку, оскільки, якщо воно призначене тільки для однієї людини, це може заважати знайти справжнє кохання. Важливо вибрати просторе ліжко, яке зможе зручно вмістити двох. Забезпечте два доступи до ліжка, щоб всесвіт зрозумів ваш бажання поділити його з партнером. Над ліжком розмістіть картину із місяцем, який символізує жіночу енергію та чутливість.

Свічки

Вогняна енергія завжди приваблює кохання, тому важливо мати свічки вдома. Запалюйте їх частіше та медитуйте, уявляючи, що ваша ідеальна друга половинка поруч з вами. Розмірковуйте про позитивні зміни, які очікуватимуть на вас разом із коханням у вашому житті.

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