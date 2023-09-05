Екзотичний сніданок: рецепт кокосових сирників

Ці кокосові сирники за рецептом від Shuba зроблять ваш сніданок особливим.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний 9% – 400 г

Яйця курячі – 2 шт.

Борошно пшеничне – 100 г

Цукор – 100 г

Кокосова стружка – 80 г

Цукор ванільний – 10 г

Олія соняшникова – 50 мл

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Спосіб приготування:

Кисломолочний сир розітріть у мисці. Додайте збиті із цукром яйця, борошно, кокосову стружку, ванільний цукор і замісіть тісто. Зформуйте з нього ковбаску, поріжте її скибочками завширшки 1-1,5 см і сформуйте круглі сирники.

Смажте на середньому вогні сирники із двох боків. Перевернувши на на другий бік, накрийте кришкою, щоб сирники добре прогрілися всередині. Подавайте з цукровою пудрою.

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