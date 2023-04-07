Ще одна магнітна буря вдарить по Землі на Великдень: як захиститися від впливу
На Великдень нашу планету накриє доволі сильна магнітна буря. У такі дні деякі люди почуваються зле, а подекуди навіть виникають збої в роботі радіозв'язку та електроніки.
Особливо уважними треба бути метеозалежним людям, людям похилого віку та з хронічними хворобами. Дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року повідомив Meteoagent.
Читайте також: Землю накриє вісім магнітних бур у квітні – коли буде небезпечно та як вберегтися
Вже напередодні Великодня розпочнеться низка геомагнітних збурень. Зокрема 15 квітня очікується буря, яку вчені оцінили в 3 бали (доволі низька).
Проте вже 16-17 квітня Землю накриє одна із сильних магнітних бур цього місяця. Її потужність оцінюється в 4 бали.
Проте до кінця місяця на жителів планети буде очікувати ще одна магнітна буря – 20-21 квітня. Наступні дні будуть спокійними, а людям немає причин для хвилювань.
Читайте також: У другій половині квітня очікується потужна магнітна буря – як вберегти здоров'я
Як захиститися від дії магнітних бур
- Відмовтеся від шкідливої їжі, не переїдайте. Вживайте більше свіжих фруктів та овочів.
- Замість кави пийте просту воду або м'ятний чай. Також відмовтеся від алкоголю.
- Добре висипайтеся – не менше 7 годин. Відпочивайте та гуляйте більше на вулиці.
- Людям з хронічними хворобами варто запастися ліками, оскільки в дні метеоударів вони можуть загострюватися.
- Робіть зарядку та гуляйте перед сном на вулиці.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!