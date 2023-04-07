Ще одна магнітна буря вдарить по Землі на Великдень: як захиститися від впливу

Магнітні бурі в квітні 2023 - магнітна буря на Великдень 2023

На Великдень нашу планету накриє доволі сильна магнітна буря. У такі дні деякі люди почуваються зле, а подекуди навіть виникають збої в роботі радіозв'язку та електроніки.

Особливо уважними треба бути метеозалежним людям, людям похилого віку та з хронічними хворобами. Дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року повідомив Meteoagent.

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Вже напередодні Великодня розпочнеться низка геомагнітних збурень. Зокрема 15 квітня очікується буря, яку вчені оцінили в 3 бали (доволі низька).

Проте вже 16-17 квітня Землю накриє одна із сильних магнітних бур цього місяця. Її потужність оцінюється в 4 бали.

Магнітні бурі на Великдень 2023

Проте до кінця місяця на жителів планети буде очікувати ще одна магнітна буря – 20-21 квітня. Наступні дні будуть спокійними, а людям немає причин для хвилювань.

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Як захиститися від дії магнітних бур

Відмовтеся від шкідливої їжі, не переїдайте. Вживайте більше свіжих фруктів та овочів.

Замість кави пийте просту воду або м'ятний чай. Також відмовтеся від алкоголю.

Добре висипайтеся – не менше 7 годин. Відпочивайте та гуляйте більше на вулиці.

Людям з хронічними хворобами варто запастися ліками, оскільки в дні метеоударів вони можуть загострюватися.

Робіть зарядку та гуляйте перед сном на вулиці.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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