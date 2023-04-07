Еще одна магнитная буря ударит по Земле на Пасху: как защититься от воздействия

На Пасху нашу планету накроет сильная магнитная буря. В такие дни некоторые люди чувствуют себя плохо, а иногда даже возникают сбои в работе радиосвязи и электроники.

Особенно внимательными нужно быть метеозависимым людям, пожилым людям и с хроническими болезнями. Данные по космической погоде по состоянию на апрель 2023 года сообщил Meteoagent.

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Уже в канун Пасхи начнется ряд геомагнитных возмущений. В частности, 15 апреля ожидается буря, которую ученые оценили в 3 балла (достаточно низкая).

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Однако уже 16-17 апреля Землю накроет одна из сильнейших магнитных бурь этого месяца. Ее мощность оценивается в 4 балла.

Однако до конца месяца жителей планеты будет ожидать еще одна магнитная буря – 20-21 апреля. Следующие дни будут спокойны, а людям нет причин для волнений.

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Как защититься от действия магнитных бурь

Откажитесь от вредной еды, не переедайте. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей.

Вместо кофе пейте простую воду или мятный чай. Также откажитесь от алкоголя.

Хорошо высыпайтесь – не менее 7 часов. Отдыхайте и гуляйте больше на улице.

Людям с хроническими болезнями следует запастись лекарством, поскольку в дни метеоударов они могут обостряться.

Делайте зарядку и прогуливайтесь перед сном на улице.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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