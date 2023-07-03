Якщо закінчився пральний порошок, можна виготовити його самостійно: рецепт

Важко уявити повсякденне життя без прального порошку, який допомагає нам випрати речі та забезпечує чистоту наших одягу. Але що робити, якщо ви виявите, що у вас закінчився пральний порошок, а нового немає можливості купити.

Виявляється, є кілька альтернативних способів прання без прального порошку, а також можливість самостійно виготовити пральний засіб з декількох доступних інгредієнтів.

Одним з найпростіших способів випрати речі без прального порошку є використання соди. Сода відмінно впорається зі забрудненнями та неприємним запахом. Для цього просто додайте декілька столових ложок соди в барабан пральної машини разом із речами й запустіть цикл прання.

Іншою альтернативою є використання оцту. Оцет допомагає видалити запахи та забруднення, а також робить білизну м'якою та приємною на дотик. Додайте близько пів склянки оцту в барабан разом з речами перед запуском прального циклу.

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Якщо ви хочете самостійно виготовити пральний засіб, вам знадобиться господарське мило, сода та гаряча вода. Мило потріть на тертці й розчиніть його у гарячій воді. Додайте соду для підсилення миттєвих властивостей засобу. Охолодіть отриману суміш і використовуйте її як пральний порошок.

Не забувайте, що перед використанням будь-якого зазначеного методу рекомендується перевірити його сумісність з типом тканини та кольором одягу. Деякі матеріали можуть бути чутливі до окремих інгредієнтів, тому зверніть особливу увагу на це.

Запам'ятайте, що ці методи можуть бути тимчасовими рішеннями, а не постійними замінами для прального порошку. Регулярне використання спеціалізованих пральних засобів рекомендується для забезпечення якісного прання та догляду за вашими речами.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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