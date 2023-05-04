"Це вимушене рішення": В Україні зростуть тарифи на один із видів комунальних послуг

Потенційне підвищення тарифів на електроенергію для населення є необхідним кроком для підготовки енергосистеми до наступної зими, заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. Це важке та вимушене рішення, яке обговорюється Кабміном та фахівцями, проте без нього енергосистема не зможе відновитися та підготуватися до складної зими.

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Водночас Сафаров підкреслив важливість надання допомоги незахищеним верствам населення, щоб допомогти їм покрити свої рахунки за електроенергію. Для цього будуть надходити кошти з різних джерел, таких як доходи від експорту електроенергії та допомога партнерів. Уряд отримав 150 мільйонів євро від Європейського Союзу для фонду енергетичної підтримки та 200 мільйонів євро гранту від Світового банку, але цих коштів недостатньо для задоволення потреб країни.

"Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня", – заявив посадовець.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що ціна на газ для споживачів становитиме 7,96 гривні за кубічний метр (з ПДВ) ще протягом року, а ціна на електроенергію не зміниться у травні. Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалене, але обговорюється в уряді та серед фахівців.

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